Nachruf Abschied von einem Macher und einem großartigen Menschen aus Neuss

Alles nur schmückendes Beiwerk. Denn Hermann J. Kahlenberg wird man mit Orden und Ehrenzeichen, mit der Aufzählung von Ämtern, Verdiensten und den mannigfachen Erfolgen „seiner“ Sportler nur unzulänglich gerecht. Hermann J. Kahlenberg muss man erlebt haben, auch – das sei nicht verschwiegen – in Auseinandersetzungen und Meinungsverschiedenheiten, die wir in mehr als vier Jahrzehnten gemeinsamen sportlichen Weges zur Genüge hatten. Nur: Sie wurden nie auf persönlicher Ebene geführt, zwei Tage später haben wir wieder ein Bier zusammengetrunken. Denn auch wenn Hermann J. Kahlenberg ein „Macher“ und oftmals ein engagierter Streiter für seine Sache war – in erster Linie war er ein Mensch, mit dem man gerne zusammen kam. So werden ihn viele in Erinnerung behalten.