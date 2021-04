Fußball-Bezirksliga : VfL Jüchen-Garzweiler verliert wichtigen Spieler

Jüchen Philip Erkes war auf und neben dem Platz wichtig für die Jüchener. Jetzt geht zurück zu seinem Heimatverein SV Glehn, doch der VfL hofft auf eine baldige Rückkehr.

Eigentlich hatte Fußball-Bezirksligist VfL Jüchen-Garzweiler seine Kaderplanung für die kommende Saison schon so gut wie abgeschlossen. Bis auf die Tatsache, dass Sven Raddatz wegen seines Karriereendes nicht mehr zur Verfügung steht, waren die Verantwortlichen Mitte April überaus zufrieden mit der sportlichen Qualität der Truppe. Jetzt müssen sie allerdings einen Rückschlag verkraften, weil sich in Philip Erkes (26) ein langjähriger Spieler aus beruflichen Gründen kurzfristig dazu entschieden, kürzer zu treten. Er schließt sich seinem in der Kreisiliga A kickenden Heimatverein SV Glehn an.