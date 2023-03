Tischtennis Heimspiel-Doppelpack für Holzbüttgen

Eine große Möglichkeit, ordentlich zu punkten, bietet sich am Wochenende. Dann spielt das DJK-Quartett gleich zweimal in der heimischen Sporthalle am Bruchweg in Kaarst-Holzbüttgen. Bereits am Samstagmittag (13 Uhr) steht die Begegnung gegen den VfL Kellinghusen an. Das Team aus dem hohen Norden in Schleswig-Holstein liegt derzeit mit 7:17 Punkten auf dem siebten Platz und steckt noch voll im Abstiegskampf. Gleiches gilt für den Aufsteiger TTC Salmünster (6:16 Punkte, Platz 8), der am Sonntag ab 14 Uhr) in Holzbüttgen zu Gast ist.