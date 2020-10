Handball : Heimspiel des TSV ist weiterhin gefährdet

Dormagen Ob die Handballer des TuS Ferndorf in Dormagen antreten können, entscheiden die Gesundheitsämter.

So ist das in den mitunter wilden Corona-Zeiten: Wenn der Handball-Nachwuchs des TSV Bayer Dormagen am Samstag (16 Uhr) am dritten Spieltag der Jugend-Bundesliga die TSG Münster empfängt, dürfen nach dem noch einmal überarbeiteten Hygienekonzept bis zu 100 Zuschauer ins TSV Bayer Sportcenter. Wenn aber am Tag darauf (17 Uhr) Zweitligist TuS Ferndorf zu Gast am Dormagener Höhenberg ist, findet die Partie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ganz ohne Publikum statt. Denn bis Samstag dürfte der alleine maßgebliche Inzidenzwert (Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner) wohl kaum unter 35 sinken. Aktuell liegt er bei 60,9. Doch die von Dusko Bilanovic trainierten Handballer haben noch ein ganz anderes Problem: Wegen eines positiven Corona-Tests in der vergangenen Woche befindet sich ein Spieler des TuS Ferndorf noch bis zum 28. Oktober in Quarantäne.