Fußball-Bezirksliga Dormagen feiert wichtigen Erfolg

Gruppe 3: SC Teutonia Kleinenbroich – DJK Dilkrath 0:6 (0:2). Lange ist es her, dass der SC Teutonia Kleinenbroich Zählbares einfahren konnte. Das 3:3 aus dem Hinspiel war der letzte Punkt, den der bereits feststehende Absteiger sammeln konnte. Ein zweites Mal schenkte der Tabellenführer jedoch keine Punkte gegen das Schlusslicht liegen. Rene Jansen (20.) und Moritz Münten (41.) sorgten für die 2:0-Halbzeitführung. Moritz Münten (65.) erhöhte auf 3:0. In der Schlussphase kam es dann zur Rene-Jansen-Show. Drei Tore innerhalb von drei Minuten (80., 81., 82.) besiegelten am Sonntag die 15. Kleinenbroicher Niederlage in Folge.