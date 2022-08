Tennis-Bundesliga : Neuss sagt Heimpublikum mit Sieg ade

Der Spanier Javier Barranco Cosana trug mit seinem Sieg gegen Christian Hirschmüller einen Punkt zum Neusser 5:1-Erfolg gegen Ludwigshafen bei. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Bei einer Bullenhitze mussten die Blau-Weissen in der Tennis-Bundesliga gegen den TC Ludwigshafen auf eigener Anlage zwar mächtig kämpfen, am Ende schickten sie die Gäste aber mit einem 5:1-Sieg endgültig in die 2. Liga.

Von David Beineke

Vor der Partie gegen den TC Ludwigshafen hatte Teammanager Marius Zay zwar gesagt, dass das letzte Heimspiel der laufenden Saison in der Tennis-Bundesliga mit Blick auf den am Wochenende zuvor gesicherten Klassenverbleib aus Sicht des TC BW Neuss genossen werden sollte. Doch zumindest für die Spieler war der Abschied vom heimischem Publikum auf dem Platz kein Genuss, sondern eine ziemliche Tortur. Bei einer Bullenhitze war Willenskraft gefragt. Aber weil die im Neusser Kader reichlich vorhanden ist, fuhren die Blau-Weissen am Ende einen klaren 5:1-Sieg ein, den immerhin die eigenen Fans genießen konnten, der aber gleichzeitig endgültig den Abstieg der Ludwigshafener besiegelte.

Apropos Willenskraft: Da tat sich Pedro Sousa als Neusser Nummer eins besonders hervor. Der Portugiese, voriges Jahr um diese Zeit noch Nummer 127 in der Weltrangliste und inzwischen auf Rang 442 zurückgefallen, plagte sich am Freitag nämlich mit Magen-Darm-Problemen herum. Im Spitzeneinzel gegen den Türken Cem Ilkel (ATP 303) versuchte er dementsprechend dem Glutofen auf dem Center Court möglichst schnell zu entkommen, was beim 6:0 im ersten Satz auch gelang. Doch als sich Ilkel im zweiten Durchgang dann plötzlich heftig wehrte, war Sousa deutlich anzusehen, dass er nicht im Vollbesitz seiner Kräfte war. Mit trotz der Hitze eingefrorenen Gesichtszügen gönnte er sich mehrere Pausen. Aber wenn es nötig war, konnte er sich auf seinen starken Aufschlag und seine knallharten Grundlinienschläge verlassen. So rettete er sich in den Tiebreak, wo er dann noch mal zulegte, Ilkel beim 7:3 keine Chance ließ und Neuss vor den Doppeln mit 3:1 in Führung brachte. Doch damit nicht genug, weil die Neusser keinen weiteren Spieler in der Hinterhand hatten, musste Sousa an der Seite des Italieners Thomas Fabbiano (ATP 236) auch im Doppel ran und biss sich auch dort durch. Das BW-Duo setzte sich klar in zwei Sätzen gegen Ilkel und den Franzosen Tristan Lamasine (ATP 478) durch und besiegelte damit den Heimsieg, den Geoffrey Blancaneaux (ATP 150) an der Seite des Spaniers Javier Barranco Cosano gegen das deutsche Doppel Johannes Härteis/Daniel Baumann auf 5:1 hochschraubte.

Info HTC BW Krefeld steigt zum ersten Mal ab Urgestein Der HTC BW Krefeld ist bislang der einzige Verein, der seit der Gründung im Jahr 1972 immer in der Tennis-Bundesliga vertreten war, also nie einen Abstieg verkraften musste. Abstiegsduell Im bisherigen Saisonverlauf brachten sich die Krefelder aber in eine missliche Lage. Am Freitag besiegelten sie dann ihren ersten Abstieg überhaupt durch ein 3:3 auf heimischer Anlage im Kellerduell gegen den TC Rosenheim.