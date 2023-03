Stadtsportverband Neuss Heidi Bergner macht zum 50. Mal das Sportabzeichen

SSV-Geschäftsführer Gösta Müller wies in diesem Zusammenhang daraufhin, „dass im Mai die Sportabzeichensaison in Neuss beginnt. Und wir freuen uns, dass auch in diesem Jahr 15 Helferinnen und Helfer für eine reibungslose Sportabzeichenabnahme auf den verschiedenen Bezirkssportanlagen in Neuss sorgen. Hierfür ein großes Dankeschön an alle ehrenamtlichen Prüferinnen und Prüfer.“