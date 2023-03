Floorball Heftiger Rückschlag für die DJK Holzbüttgen

Nach dem Aus im Pokalhalbfinale droht den Floorballern der DJK Holzbüttgen innerhalb weniger Wochen die nächste große Enttäuschung. Im ersten Spiel des Play-off-Viertelfinales verloren sie nach einer 5:0-Führung bei den Red Hocks Kaufering noch mit 6:7 in der Verlängerung. Damit droht dem amtierenden Deutschen Meister, auf dem Weg zur Titelverteidigung schon früh zu scheitern. Im zweiten Match am Samstag (18.30 Uhr) in der heimischen Stadtparkhalle muss auf jeden Fall ein Sieg her.