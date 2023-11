Skaterhockey Heftiger Dämpfer für Crash Eagles Kaarst in Krefeld

Um das zu schaffen, wird allerdings eine deutliche Leistungssteigerung vonnöten sein. Denn obwohl die Crash Eagles, anders als häufig in der Normalrunde, weitgehend in Bestbesetzung antreten konnte, lief vom Start weg nicht viel zusammen. So stand unter dem Strich, wie schon bei den vorherigen Begegnungen mit den Skating Bears in dieser Saison, eine Niederlage. „Es war insgesamt viel zu wenig, was von unserer Seite kam und daher geht der Sieg auch in der Höhe für Krefeld in Ordnung“, meinte Eagles-Vorsitzender Georg Otten nach der Partie in aller Deutlichkeit. Was ihn und alle, die es mit den Kaarster halten, besonders übel aufstieß, war der ebenso schläfrige wie pomadige Start in die wichtige Partie. Hellwache Krefelder lagen schon nach 1:43 Minuten durch Tore von Daniel Schopp und Tom Klein 2:0 in Führung und wurden dabei durch Abwehrfehler der Gäste stark unterstützt. Beim 1:2-Anschlusstreffer (7.) von Jan Wrede sah es zwar so aus, als könnten die Kaarster die Kurve bekommen, doch auf Strafzeiten gegen Tobias Wolff und Anthony Riller folgten bis zur ersten Drittelpause noch das 3:1 (14.) durch Max Meyer und das 4:1 (16.) durch Max Zillen.