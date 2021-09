Nachwuchs-Bundesliga : Düsseldorf kann TSV-Handballer nicht aufhalten

Dormagen Die Schützlinge von Trainer David Röhrig setzen sich im Derby deutlich mit 36:23 durch und bleiben damit im Oberhaus weiter ungeschlagen.

Im Derby profitierten die Gäste zu Beginn auch ein wenig von Unkonzentriertheiten des Rivalen: „Nach einem Wechselfehler und einer harten Zeitstrafe gegen Düsseldorf konnten wir auf 4:0 davonziehen“, sagte David Röhrig. Der HC musste bis zur siebten Minute auf den ersten Torerfolg warten. Da waren die Jungwiesel längst im Flow und bauten ihren Vorsprung über 11:4 (17.) auf 14:7 (23.) aus. „Dann aber haben die Jungs den Kopf ausgeschaltet“, bemängelte der TSV-Trainer. „Sie meinten, das Spiel könnte jeder für sich machen. Das hat die Düsseldorfer bis auf vier Tore herangebracht und machte deutlich, dass die Mannschaft sich vor 100 Zuschauern in der Halle am Rather Waldstadion nicht aufgegeben hatte.“ Röhrig sprach darum in der Pause die Schwächen an – und merzte sie aus. Röhrig: „Wir mussten in der zweiten Hälfte noch einmal kräftig zulegen, was uns auch weitestgehend gelungen ist. Die Mannschaft hat gut verteidigt und stand sicher im Block.“ Mit einem 6:0-Lauf setzte der TSV sich schnell auf 22:13 ab. In der 44. Minute führte der TSV nach dem Treffer von Finn Wolfram zum 26:16 erstmals mit zehn Toren. Das Spiel war damit entschieden.