Eishockey im Rhein-Kreis : Neusser EV besteht den Corona-Härtetest

Neuss In der seit 1973 bestehenden Geschichte des Neusser Eishockeys hat es unter wechselndem Vereinsnamen schon einige legendäre Mitgliederversammlungen gegeben. Die des Neusser EV von Dienstagabend unter verschärften Corona-Bedingungen gehört zweifellos dazu.

Launig – und irgendwie auch ein bisschen erleichtert – eröffnete Andreas Schrills seine letzte Jahreshauptversammlung als Vorsitzender des Neusser EV: „Nachdem der Andrang an der Kasse abgeebbt ist, können wir anfangen.“ Trotz strengem Hygienekonzept, das die für den Anlass mit einer Innenraum-Grundfläche von 30x60 Metern überdimensioniert wirkende Eissporthalle am Südpark binnen drei Stunden in eine Art Hochsicherheitstrakt verwandelt hatte, trotz Abstandsregeln, Mund-Nase-Schutz, Desinfektionspflicht und Adressenerfassung am Eingang waren immerhin 44 der insgesamt 205 Vereinsmitglieder erschienen.

Die bekamen auch in der mit dem tückischen Virus verbundenen Krise das volle Programm geboten. Das scheidende Vorstandsteam mit Schrills, Sven Klein und Thomas Schiffer untermalte seine „Abschlussshow“ durch 82 per Overhead-Projektor an die extra aufgehängte Leinwand projizierte Folien mit Bildern, Grafiken und Listen. Dabei arbeiteten sie vor allem heraus, dass der NEV die schweren Monate seit dem Lockdown im März bislang ohne größere Schäden überstanden hat. „Zum einen haben sich die Einnahmen aus den Mitgliederbeiräge in den letzten Jahren positiv entwickelt, da wir erfreulicherweise steigende Mitgliedszahlen zu verzeichnen hatten“, führte Schrills aus. „Und wir sind zuversichtlich, dass sich dieser Trend weiter fortsetzt.“

Trotzdem ist der neue Vorsitzende Udo Tursas (58), kaufmännischer Angestellter bei einem Autohaus in Hürth, von Anfang an gefordert. Der anerkannte Eishockey-Fachmann vertritt am Samstag bei der von den Vereinen der Regional- und Landesliga NRW in Eigenregie organisierten Arbeitstagung die Interessen des NEV. Noch so eine Spielzeit, in der die erste Mannschaft der Musik von Beginn an hinterherläuft, dürfe es nicht mehr geben, betont der zudem als Co-Trainer der Regionalliga-Truppe tätige ehemalige Elite-Schiedsrichter. Auch der Fortbestand der 1b-Mannschaft ist ungewiss. Um was es am Wochenende geht, macht Schrills unmissverständlich klar: „Aktuell gilt es zunächst einmal, eine solide Basis für die Weiterführung des Amateur-Eishockeys in Nordrhein-Westfalen zu finden.“