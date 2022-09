Floorball-Bundesliga : Harter Start für den Deutschen Meister

Das erste Bully der neuen Saison in der Floorball-Bundesliga erfolgt für die DJK Holzbüttgen (r.) bei den Floor Fighters Chemnitz – hier eine Szene aus der vergangenen Saison. Foto: Andreas Klueppelberg

Holzbüttgen Nach dem ersten Gewinn des nationalen Titels starten die Floorballer der DJK Holzbüttgen am Samstag als Gejagter in die neue Bundesliga-Saison. Zunächst geht es nach Chemnitz, dann kommt Rekordmeister Weißenfels nach Kaarst.

Die Erinnerungen an den größten Erfolg der Vereinsgeschichte sind noch präsent in der Floorball-Abteilung der DJK Holzbüttgen. Ende Juni war es, also vor gerade einmal etwas über zwei Monaten, da holten sich die Holzbüttgener im Play-off-Finale gegen den Rekordmeister UHC Weißenfels zum ersten Mal den nationalen Titel und versetzten damit ihren Verein viele weitere Menschen in Kaarst in einen Freudentaumel. Nun gilt es aber, wieder in den Wettkampfmodus umzuschalten, denn am Samstag (18 Uhr) beginnt mit dem ersten Spiel der neuen Saison die Mission Titelverteidigung. Und das hat es gleich in sich, denn es geht zum Topteam von den Floor Fighters Chemnitz in die Richard-Hartmann-Halle.

Spannend wird es sein, zu sehen, wie sich die Holzbüttgener in veränderter Konstellation präsentieren. Schließlich verließ Meistercoach Tim Hidskes den Verein, dafür verpflichtete die DJK den Finnen Niko Ollilainen als Nachfolger. So entsprach die Vorbereitung auf die neue Saison einer klassischen Findungsphase. Der Trainer konnte sein neues Umfeld kennenlernen, die Mannschaft sich an das neue Spielsystem gewöhnen. Davon zeugte auch das Ergebnis beim traditionsreichen Sparkassen Cup Ende August in Wernigerode. Bei dem international besetzten Turnier mit den Ligakonkurrenten Red Devils Wernigerode, UHC Weißenfels, MFBC Leipzig und dem Elite-Club TJ Sokol Královské Vinohrady gab es drei Niederlagen und nur einen Sieg, was am Ende Platz vier brachte. „Es waren Testspiele. Wir werden sie analysieren und aus den Fehlern lernen,“ sagt DJK-Youngster Max Gross. Aber nicht nur der Trainer ist neu, die Holzbüttgener tätigten auch einige vielversprechende Neuverpflichtungen. Wille Kylymies und Petri Hiltunen sind aus Finnland gekommen und verstärken die DJK auf dem Feld, Oliver Sýkora ist ein talentierter junger Goalie aus Tschechien. In Lasse Vallema rückt auch ein Spieler aus dem eigenen Nachwuchs in das Herrenteam auf.

Info Die Heimspiele der DJK in der Saison 2022/2023 Leo Häfner ist neu beim Deutschen Meister.⇥Foto: DJK Holzbüttgen Foto: DJK Holzbüttgen 18. September: (16 Uhr) UHC Weißenfels 24. September: (18 Uhr) Red Devils Wernigerode 15. Oktober: (18 Uhr) SSF Dragons Bonn 23. Oktober: (13 Uhr) ETV Piranhhas Hamburg 3. Dezember: (18 Uhr) Unihockey Igels Dresden 11. Dezember: (16 Uhr) Blau-Weiß 96 Schenefeld 14. Januar: (18 Uhr) TV Schriesheim 28. Januar: (18 Uhr) Floor Fighters Chemnitz 18. Februar: (18 Uhr) MFBC Leipzig 25. Februar: (18 Uhr) Berlin Rockets 11. März: (18 Uhr) VfL Red Hocks Kaufering

Und dann konnte die DJK auch noch U23-Nationalspieler Leo Häfner verpflichten. Der ehemalige Kapitän der U19-Nationalmannschaft spielte die vergangenen zwei Jahre beim schweizerischen SV Wiler-Ersigen. Bei seiner Rückkehr nach Deutschland hat sich der stark umworbene 20-Jährige für den Deutschen Meister aus Kaarst entschieden. „Das hohe spielerische Niveau und die vielen weiteren sportlichen Anreize, die die DJK zu bieten hat, spielten für mich eine Rolle“, erklärt Häfner. Das Einleben in der neuen sportlichen Heimat fiel ihm nicht schwer: „Mein Start bei der DJK habe ich als sehr positiv empfunden. Ich konnte schnell ins Team finden und auch auf dem Feld sofort mit meinen neuen Teamkollegen harmonieren.“ Umso spannender wird es sein, etablierte Leistungsträger und neue Kräfte gemeinsam auf dem Feld agieren zu sehen. Häfner selbst sieht dem Auftakt durch seine zweijährige Abwesenheit ebenfalls gespannt entgegen: „Ich bin sehr auf die kommende Saison gespannt, da ich nun seit einiger Zeit nicht mehr in Deutschland Floorball gespielt habe. Von uns als Team erhoffe ich mir, dass wir an die starken Leistungen der vergangenen Saison anknüpfen können und auch dieses Jahr beim Kampf um den Meistertitel eine große Rolle spielen.“