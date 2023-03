Handball-Regionalliga Harte Prüfung für den TV Korschenbroich

„Natürlich haben wir beim OSC eine super Leistung abrufen können“, erinnert sich TVK-Trainer Gilbert Hansen. „Zur Wahrheit gehört aber auch, dass bei den Rheinhausern einige Spieler nicht mit dabei waren. So fehlten zum Beispiel beide halblinke Rückraumspieler sowie der etatmäßige Linksaußen, der bei deren 5:1-Deckungsvariante den vorgezogenen Part ausfüllt. Dementsprechend rechne ich damit, dass die Aufgabe für uns deutlich schwerer werden wird und außerdem wird der OSC alles daran setzen, nicht noch einmal so ein Debakel zu erleben.“ Dieses Debakel hat die Gäste jedoch nicht aus der Bahn geworfen, es scheint ein Weckruf gewesen zu sein. Denn in den folgenden acht Begegnungen blieben sie ungeschlagen und sammelten dabei 15 Punkte. Daher wissen die Korschenbroicher auch sehr genau, was auf sie zukommen kann. Nach einer einwöchigen Trainingspause, in der die Spieler regenerieren konnten, begann Anfang der Woche die Vorbereitung auf das Spiel. „Wir haben uns auf die offensivere Deckung des Gegners vorbereitet und versucht, Lösungen zu finden“, so Lansen. „Wir dürfen dabei allerdings das Augenmerk auf unsere eigene Abwehr nicht verlieren. Wichtig ist es, kompakt zu stehen, ein gutes Zusammenspiel mit den Torhütern zu haben, damit wir den Gegner über hohes Tempo permanent unter Druck setzen können. Wenn dann unsere Trefferquote auch noch stimmt – wir haben in dieser Saison schon häufig bewiesen, 30 und mehr Tore werfen zu können – und die Fehler so niedrig wie möglich zu halten, haben wir gute Chancen, beide Punkte in Korschenbroich zu halten.“