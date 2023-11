3. Tischtennis-Bundesliga Harte Auswärtsspiele für Frauen aus Holzbüttgen

Es sind die Auswärtswochen für die Tischtennis-Spielerinnen der DJK Holzbüttgen in der 3. Bundesliga. Am letzten Oktober-Wochenende gastierten die Kaarsterinnen in Schleswig-Holstein. Da nahm das DJK-Quartett nach einer Niederlage in Kellinghusen (3:6) und einem Sieg in Friedrichsgabe (6:3) zwei Punkte mit nach Hause. Am kommenden Wochenende steht jetzt die Niedersachsen-Tour an. Am Samstag kommt es zunächst zum Duell mit dem aktuellen Spitzenreiter der Liga, dem MTV Engelbostel-Schulenburg. Einen Tag später am Sonntag folgt dann die Partie beim Tabellenfünften TTK Großburgwedel.