Tischtennis-Regionalliga : TG Neuss muss ein hartes Stück Arbeit erledigen

Marc Rode machte ein starkes Spiel in Langenselbold. Foto: TG Neuss

Neuss Der 7:3-Erfolg des Tischtennis-Regionalligisten aus der Quirinusstadt bei der TG Langenselbold war schwer erkämpft. Obwohl die Gastgeber im bisherigen Saisonverlauf nicht überzeugen konnten.

Die TG Neuss hat in der Tischtennis-Regionalliga ihre Auswärtsbilanz in Hessen deutlich aufgebessert. Beim Schlusslicht TG Langenselbold gelang den Quirinusstädtern ein 7:3-Erfolg. „Es war schon ein enges Spiel. Das zeigt auch das Satzverhältnis von 24:21. Ohne Jochen war es doch harte Arbeit. Wir sind aber happy, die zwei Punkte eingefahren zu haben“, sagte TG-Kapitän Tom Heiße.

Für den pausierenden Jochen Lang war im Spitzenpaarkreuz Mark Rode mit nach Langenselbold gereist. Er konnte dieses Mal seinen Fünfsatz-Fluch beenden, indem er in seinem ersten Einzel mit 11:9 im Entscheidungssatz gegen den Spitzenspieler der Gastgeber, Richard Prause, gewann. Prause, inzwischen 54 Jahre alt, war früher deutscher Nationalspieler und als Bundestrainer Vorgänger von Jörg Roßkopf. Aktuell arbeitet er als Sportdirektor beim Deutschen Tischtennis-Bund. Auch in seinem zweiten Einzel behielt Rode die Nerven und setzte sich im fünften Durchgang mit 11:8 gegen Alexey Tronin durch. Der Doppelsieg an der Seite von Tom Heiße (3:1 gegen Prause/Tronin) rundete den erfolgreichen Nachmittag für Rode ab.