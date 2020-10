Nachruf : Hans Wessig ist im Alter von 80 Jahren gestorben

Grevenbroich Hans Wessig hat den TTC Grevenbroich geprägt wie kein Zweiter. Für sein Engagement, insbesondere für die Jugend, erhielt er mehrfach Auszeichnungen. Kürzlich erlag er einem Krebsleiden.

Hans Wessig war die prägende Figur beim TTC BW Grevenbroich. Vor allem wegen eines Einsatzes für Tischtennistalente war er weit über die Grenzen des Rhein-Kreises bekannt. In über 60 Jahren Mitgliedschaft hatte er mehrere Jahrzehnte das Amt des Jugendwartes inne und führte die Blau-Weißen zu überregionalen und nationalen Erfolgen. Darüber hinaus übernahm er zahlreiche andere Funktionen und Aufgaben im Verein und investierte sehr viel Zeit, Energie und Herzblut. Kürzlich starb er mit 80 Jahren an den Folgen eines Krebsleidens.

„Es ist unmöglich, angemessen zu beschreiben, wie verdient sich Hans Wessig in 62 Jahren Mitgliedschaft und 37 Jahren Vorstandstätigkeit um unseren Verein gemacht hat. Er ist unbestritten die wichtigste Persönlichkeit in der Geschichte des Vereins. Er war und ist der TTC Blau-Weiß Grevenbroich“, heißt es in einem Statement des Vereinsvorstandes. Bis zum Schluss, auch nach dem Ende seiner Vorstandstätigkeit, stand Hans Wessig den Tischtennisspielern mit Rat und Tat zur Seite und besuchte nahezu alle Heimspiele der Mannschaften. Auch nach seiner Krebsdiagnose vor einem knappen Jahr engagierte er sich wie kaum ein Zweiter für den Verein. „Dabei ging es ihm nie um seine Person, sondern stets um das Wohl des Vereins und der Jugendlichen, die er betreute. Er hinterlässt menschlich und personell eine Lücke, die niemand von uns je wird schließen können.“, schreibt der Verein. Anfang des Jahres feierte er noch mit allen Vereinsmitgliedern seinen 80. Geburtstag.