Fahrsport : Hanna Schmitz fährt gleich zweimal zu Gold

Rhein-Kreis Großer Sport bei den Kreismeisterschaften der Fahrsportler auf dem Übungsgelände der Fahrsportfreunde Neuss in Delrath.

Auch wenn am zweiten Tag der von den Fahrsportfreunden Neuss auf dem Übungsgelände in Delrath ausgerichteten Kreismeisterschaften der Ein- und Zweispänner der ein oder andere Regenschauer für einigen Stress sorgte, der guten Stimmung vermochten die Wetterunbilden gar nichts anzuhaben.

Besonders gut aufgelegt zeigte sich Hanna Schmitz: Die 24-Jährige dominierte das Turnier mit ihren beiden Shetlandponys Bruno Banani und Hugo Boss in den Disziplinen Dressur sowie Kegel- und Geländefahren. Im Zweispänner gelang ihr mit Goldenen Schleifen in allen drei Prüfungen sogar ein „Start-Ziel-Sieg“. Evelyn Mauß landete mit ihren Ponies Fritz und Gabertje in der Dressur zunächst nur auf dem vierten Platz, arbeitete sich jedoch im weiteren Turnierverlauf noch auf den zweiten Rang nach vorne und wurde dafür schließlich in der Gesamtwertung mit der Silbermedaille belohnt. Als Dritter schloss Titelverteidiger Markus Kemper ab. Mit seinen Haflingern Alexa und Oscar lag er nach der Dressurprüfung noch auf auf dem zweiten Platz, war in den Hindernisprüfungen aber langsamer. Das zweite Haflinger-Gespann lenkte Hans Grund. Er verpasste nach einer guten Dressur und zwei fehlerfreien Hindernisfahrten als Gesamtvierter nur knapp das Siegerpodest.