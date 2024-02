Eliteschule des Sport in Dormagen Handballtalent als Eliteschüler geehrt

Der Verein setzt so große Hoffnungen in ihn, dass er schon vor längerer Zeit mit einem Profivertrag ausgestattet wurde. Dementsprechend will sich Jan Schmidt, wenn er in ein paar Monaten das Abitur in der Tasche hat und aus dem Internat ausgezogen ist, zunächst mal auf den Handball konzentrieren. „Nebenher studieren werde ich dann sicher auch irgendwann“, meinte Schmidt, nahm später seine Auszeichnung entgegen und posierte geduldig für ein paar Fotos. Dann mischte er sich wieder unter seine Mitschüler, ganz so, als wäre er nichts Besonderes.