Handball-Oberliga Neusser HV gehen bei Saisoneröffnung die Kräfte aus

Mit gut 150 Fans feierte der Handball-Oberligist Neusser HV am Wochenende seine Saisoneröffnung. Dabei traten die Schützlinge von Trainer Julian Fanenbruck gegen die Pulheim Hornets aus der Oberliga Mittelrhein an. Am Ende verloren die Hausherren diesen Test gut eine Woche vor dem Meisterschaftsstart mit 31:36 (13:13). Dabei zeigte der NHV in den ersten 30 Minuten eine sehr solide Leistung und wusste insbesondere im Defensivverhalten zu überzeugen.