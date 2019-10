Handball : Tim Wieling macht jetzt in Mode

Da stürmte Tim Wileing noch für den TSV Bayer Dormagen. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

(-vk) Sportlich läuft es noch nicht so rund für Tim Wielings neuen Arbeitgeber TVB Stuttgart, der mit dem 27:23 bei den Eulen Ludwigshafen erst am siebten Spieltag den ersten Sieg in der Handball-Bundesliga feierte, zu dem der vom TSV Bayer Dormagen gekommene Rechtsaußen vier Tore beisteuerte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken