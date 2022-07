Handball : Steinhaus verpasst mit Deutschland das EM-Halbfinale

Dormagen Nach der 25:29-Niederlage gegen Schweden spielt die DHB-Auswahl bei der U20-Europameisterschaft in Portugal nur noch um Platz fünf.

(nokn) Die Enttäuschung im deutschen Handball-Team, mit Dormagens Sören Steinhaus, ist nach dem Ausscheiden bei der U20-Europameisterschaft in Portugal groß. Nach einer 25:29-Niederlage gegen Schweden am Mittwochabend war für den Titelverteidiger bereits in der Hauptrunde Schluss. Trotz der Vorrundenniederlage gegen Serbien, die mit in die Hauptrunde genommen worden war, hatte Deutschland das Weiterkommen nach dem 32:27-Sieg gegen Frankreich in der eigenen Hand. Frankreich erwischte den besseren Start, jedoch gelang es den Franzosen nicht davonzuziehen, so dass die umkämpfte Partie mit 11:12 aus deutscher Sicht in die Pause ging. Auch im zweiten Durchgang blieb es lange spannend. Erst in den letzten zehn Minuten setzte sich Deutschland ab. Sören Steinhaus, Rückraumspieler des TSV Bayer Dormagen, brachte die Mannschaft mit seinem zweiten Treffer zum 27:24 auf die Siegerstraße.