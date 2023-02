Sportler des Monats: Patrick und Ian Hüter In den USA Sportgeschichte geschrieben

Ist hiermit geschehen – darum also die Entschuldigung. Aber ein bisschen Spaß wird gerade in diesen Tagen ja wohl erlaubt sein im zwischen den Hochburgen des närrischen Frohsinns Köln und Düsseldorf gelegenen Dormagen. Doch obwohl Patrick Hüter im Gegensatz zu seinem nach wie vor in Neuss wohnenden Bruder mittlerweile in der Domstadt lebt, ist er ganz froh, dass Trainer Matthias Flohr seinen Jungs mit Blick auf das Meisterschaftsspiel am Aschermittwoch in Konstanz nur den Freitag zur freien Verfügung überlassen hat. „So findet Karneval ohne uns statt. Mir fällt das nicht schwer, ich bin damit nicht aufgewachsen. Aber es gibt in der Mannschaft ja schon einige Kölner, die sicher das ein oder andere Bier oder Kaltgetränk zu sich nehmen würden.“ Natürlich in Maßen, fügt er vorsichtshalber an. „Wir befinden uns schließlich im Profihandball.“