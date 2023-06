Handball-Regionalliga TV Korschenbroich startet in die Vorbereitung

Nach der Saison ist vor der Saison. Das gilt ganz besonders für die Handballer des TV Korschenbroich, die Trainer Gilbert Lansen schon gut einen Monat nach dem letzten Punktspiel in der Regionalliga Nordrhein wieder zum Training bittet. Die Spielzeit beginnt zwar erst am 26./27 August, doch der Plan für die zweigeteilte Vorbereitung mit bis zu vier Trainingseinheiten in der Woche steht bereits: In den ersten fünfeinhalb Wochen will der Coach zunächst an den Grundlagen arbeiten, dabei indes auch spielersche Elemente nicht außer Acht lassen. Danach ist Pause bis zum 31. Juli, wenn der spielerische und taktische Feinschliff ins Programm rückt. Ihre Fortsetzung findet dabei die bewährte Zusammenarbeit mit dem Team von Athletiktrainer Torben Scheulen. Integriert in die Vorbereitung sind sechs Testspiele und ein Turnier. Lansen und der Sportliche Leiter Klaus Weyerbrock haben folgende Partien ausgemacht: