2. Handball-Bundesliga : Dormagener halten den Ball ganz flach

TSV-Zugang Ole Klimpke wird im letzten Testspiel der Dormagener gegen die Limburg Lions im TSV Bayer Sportcenter unsanft gestoppt. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Dormagen Bei den Zweitliga-Handballern des TSV machen sie keinen Hehl daraus, dass sie sich besser aufgestellt sehen als vorige Saison. Doch nach dem Fast-Abstieg ist Vorsicht Trumpf. Offiziell geht’s nur um den Klassenverbleib am Höhenberg.

In der Vorbereitung auf die neue Spielzeit in der 2. Handball-Bundesliga hat Ole Klimpke zwar schon einige Testspiele für den TSV Bayer Dormagen bestritten und bewiesen, dass er eine echte Bereicherung für den Rückraum der Wiesel ist, doch einer breiteren Öffentlichkeit hat er sich noch nicht vorgestellt. Das erledigte der TSV bei seiner traditionellen Pressekonferenz im Vorfeld der Saison, bei der unter anderem der jüngere Bruder des Nationaltorhüters Till Klimpke (HSG Wetzlar) ganz zeitgemäß auch per Live-Stream in sozialen Netzwerken exemplarisch für die gesteigerte Qualität im TSV-Kader präsentiert wurde.

Und dabei ist es kein Widerspruch, dass der mit einem Zweitspielrecht ausgestattete 21-Jährige von der HSG Wetzlar der einzige externe Zugang des Sommers ist. Denn dass die Dormagener Transferbilanz auf den ersten Blick recht mager erscheint, hat damit zu tun, dass die TSV-Verantwortlichen vor der nervenaufreibenden Rückrunde der zurückliegenden Saison ein glückliches Händchen bewiesen. In Gestalt des Kroaten Mislav Grgic und des Letten Artur Karvatski landeten sie zwei personelle Volltreffer, die wesentlich dazu beitrugen, dass es auf den letzten Drücker doch noch mit dem Klassenverbleib klappte. Und weil es dann auch noch gelang, die Verträge der beiden zu verlängern und die restliche Mannschaft zusammen zu halten, waren die Personalplanungen ziemlich früh so gut wie erledigt. Zumal auch schon seit Januar feststand, dass Matthias Flohr, bis dahin Co-Trainer bei der HSG Balingen-Weilstetten, neuer Chefcoach wird. Insgesamt umfasst der Profikader nun 16 Lizenzspieler, ergänzt durch Talente aus der eigenen A-Jugend und der U23, für die nun der Berliner Martin Berger als neuer Trainer die Verantwortung trägt. Entsprechend eng ist die Zusammenarbeit zwischen ihm und Matthias Flohr angelegt.

Info Start mit in einer englischen Woche Pokal Der TSV Bayer Dormagen startet mit einer englischen Woche in die neue Saison. Das erste Pflichtspiel wartet auf die Dormagener am Sonntag (17 Uhr) beim Liga-Konkurrenten HC Elbflorenz. Meisterschaft In der Meisterschaft geht’s am Mittwoch (16.15 Uhr) darauf mit dem Spiel bei Motor Zaporozhye im Düsseldorfer PSD Bank Dome weiter. Am folgenden Sonntag (17 Uhr) steht im TSV-Bayer-Sportcenter gegen den Dessau-Roßlauer HV das erste Heimspiel der neuen Saison an.

„Ich gehe davon aus, dass wir weniger langfristige Verletzungen haben. Und wenn alle fit durch die Saison kommen, haben wir genügend Qualität, um eine erfolgreiche Saison zu spielen“, sagte Björn Barthel in seiner Funktion als Handball-Geschäftsführer des TSV mit Blick auf den Kader für die bevorstehende Spielzeit. Bei Walter Haase, Teil des sportlichen Kompetenzteams der Dormagener, hörte sich die Einschätzung der Mannschaft so an: „Das Team ist von der Papierform besser aufgestellt als vorige Saison. Wir brauchen uns nicht kleinmachen. Es ist alles möglich, auch weil wir viel Potenzial haben mit Spielern wir Sören Steinhaus und Lucas Rehfus, die noch lange nicht an ihrem Limit angelangt sind.“ Auch Kreisläufer Patrick Hüter, der in seine inzwischen vierte Saison als Kapitän gehen wird, ist überzeugt von der Zusammensetzung der neuen TSV-Mannschaft: „Wir haben jetzt auf jeden Fall mehr Tiefe in unserem Kader.“

Der Saisonstart ist in Sichtweite für die Trainer Martin Berger (l.) und Matthias Flohr (r.) sowie TSV-Kapitän Patrick Hüter. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Doch so groß die Einigkeit auch ist, was die gesteigerte Qualität des spielenden Personals anbelangt, so groß ist auch die Einigkeit darüber, dass daraus keine zu kecken Saisonziele abgeleitet werden sollen. Auch wenn am Höhenberg noch die Erleichterung über den Last-Minute-Klassenverbleib zu spüren ist, so hat der traumatische Saisonverlauf genauso dafür gesorgt, dass die handelnden Personen extrem vorsichtig geworden sind. Zwar waren auch die Ziele vor der vergangenen Saison sehr niedrig angesetzt worden, doch als Siebter der Spielzeit davor war zwischen den Zeilen schon herauszuhören, dass es in eine ähnliche Richtung gehen sollte. Dieses Mal ist träumen zumindest bei Verantwortlichen und Spielern verboten. „Wir wissen, wo wir herkommen, es geht gegen den Abstieg. Das ist für einen Verein wie unseren mit einem der kleinsten Etats auch keine Schande. Das macht im Fußball der SC Freiburg Jahr für Jahr vor“, meinte Björn Barthel, der angab, dass dem TSV Bayer Dormagen für die neue Saison ein Budget von 1,1 Millionen Euro zur Verfügung steht.