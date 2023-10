Finanzielle Nöte Handballer des TSV Bayer Dormagen bitten um Hilfe

Das Defizit, so heißt es in dem Aufruf weiter, setze sich aus folgenden Gründen zusammen: Ausbleiben von vertraglich zugesagten Beiträgen, rückläufige Einnahmen in den vergangenen Spielzeiten, Verlust von Sponsoren im Sommer 2023, höhere BG-Beiträge sowie Altlasten. Spieler, Trainer sowie weitere Mitarbeiterende sind bereits mit einem erheblichen Gehaltsverzicht in Vorleistung getreten. Schon am Samstag nach der Heimniederlage gegen die SG BBM Bietigheim bat Björn Barthel, Handball-Geschäftsführer des TSV, im Rahmen einer Stellungnahme zur Lage der Profimannschaft um Solidarität mit dem Handball-Standort. In ihrem Aufruf zur Unterstützung erklärt die GmbH nun, dass es nicht ohne Teilverzichte der Gläubiger und Sonderbeiträge ihrer Sponsoren gehen werde, hat aber auch Vorschläge entwickelt, wie Fans und Dormagener Handballfreunde helfen können.