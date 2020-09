Handball : TSV-Handballer schlagen Füchse Berlin II im Testspiel

Dormagen Trotz einiger Nachlässigkeiten im zweiten Abschnitt sah Trainer Dusko Bilanovic eine ordentliche Leistung seiner Schützlinge.

Im Anschluss an das Trainingslage in der Sportschule Hennef mühte sich Handball-Zweitligist TSV Bayer Dormagen zu einem 27:25-Testspielsieg (Halbzeit 17:13) über die Zweitvertretung der Füchse Berlin. Trainer Dusko Bilanovic wusste das Ergebnis jedoch richtig einzuordnen, immerhin hatte der Drittligist am Tag zuvor dem Zweitligisten TuS N-Lübbecke ein 28:28-Unentschieden abgetrotzt. Sein Fazit: „Nach unserem intensiven Trainingslager war es natürlich nicht einfach, das Spiel über 60 hinweg auf dem gleichen Niveau zu führen.“