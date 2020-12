2. Handball-Bundesliga : Dormagens Handballer bleiben sich treu

Dormagens Jakub Sterba, der seinen Vertrag beim TSV vor dem Sieg gegen Hamm verlängerte, versucht sich hier gegen Jan Brosch (l.) und Jan van Boenigk durchzusetzen. Foto: Heinz J. Zaunbrecher Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Dormagen Dass sich Zweitligist TSV Bayer Dormagen eher in der Außenreiterrolle wohlfühlt, stellte er im Heimspiel gegen den ASV Hamm-Westfalen erneut unter Beweis. Dank einer bärenstarken Leistung gab’s einen verdienten 27:19-Heimsieg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von David Beineke

Als am späten Freitagabend die letzte Minute im Heimspiel gegen den ASV Hamm-Westfalen angebrochen war, machte sich Trainer Dusko Bilanovic daran, im TSV-Bayer-Sportcenter die Wechselbank des von ihm betreuten TSV Bayer Dormagen abzuschreiten und jeden Spieler einzeln abzuklatschen. Als er damit durch war, ballte er die Faust und brachte damit seine Freude über den zu diesem Zeitpunkt feststehenden Heimsieg gegen den ASV Hamm-Westfalen zum Ausdruck. Wenige Sekunden später war die Partie dann aus, und die Anzeigentafel dokumentierte einen vor allem in der Höhe nicht zu erwartenden 27:19 (13:11)-Erfolg.

Wobei Bilanovics Geste auch seine Erleichterung zum Ausdruck brachte. Denn Bayer hatte sich mit der schwachen Vorstellung am Samstag zuvor beim Aufsteiger TuS Fürstenfeldbruck (28:30) gehörig unter Zugzwang gesetzt. Und wieder einmal lieferten die Dormagener den Beweis, dass ihnen die Favoritenrolle wie in Fürstenfeldbruck nicht liegt, während sie als Außenseiter wie gegen Hamm befreit aufspielen. Heraus kam eine so konzentrierte Vorstellung, dass die Gäste aus Westfalen nicht wirklich eine Chance hatten. „Das war ein verdienter Sieg für Dormagen und ernüchternd für uns. Dormagen hat in der zweiten Hälfte stark verteidigt, da haben wir keine Lösungen gefunden. Da kann ich nichts schönreden“, meinte ASV-Coach Michael Lerscht, der nach einem starken Saisonstart und einer Corona-bedingt längeren Pause in Dormagen bereits die dritte Niederlage in Folge mit seinem Team kassierte.

Info TSV Bayer Dormagen – ASV Hamm 27:19 (13:11) Dormagen: Juzbasic; Reuland (12/6), Seesing, Senden, Meuser (4), Juric, Richter, Rehfus (1), I. Hüter (3), P. Hüter (1), Sterba (3), Grbavac (3) Hamm: Storbeck, Wesemann (ab 38.); Genz, Brosch (1), Fuchs (1), Spiekermann, Rubio Fernandez (3), Schwabe (1), Krings (5), Pretzewofsky (1), Orlowski (1), Franke (5/1), Boenigk (1). Schiedsrichter: Christian und David Hannes Zeitstrafen: 4:14 Minuten. Siebenmeter: 6/6:1/3 (Juzbasic hält gegen Orlowski und Genz)

Jo Gerrit Genz, früher am Höhenberg und jetzt für Hamm auf Torejagd, trat allerdings dem Eindruck entgegen, er und seine Teamkollegen hätten sich in der zweiten Hälfte aufgegeben. „Wir haben weiter dran geglaubt, denn fünf Tore kann man im Handball schnell aufholen. Wir haben uns selbst um den Lohn unserer Mühen gebracht“, meinte Genz. Das fing schon ganz früh an, als Marten Franke in der ersten Minute am erneut bärenstarken TSV-Keeper Martin Juzbasic (14 Paraden) mit einem freien Wurf scheiterte und so die Dormagener 1:0-Führung durch Rechtsaußen Jakub Sterba ermöglichte. Als dann wenig später ein Angriff der Gäste abgefangen wurde und Joshua Reuland das 2:0 nachlegte, waren die Hausherren schon voll auf Betriebstemperatur.

Auch angetrieben von Reuland, der mit zwölf Toren mal wieder zum besten Schützen seiner Mannschaft avancierte und dabei von der Siebemeterlinie mit sechs von sechs starke Nerven bewies, gaben die Dormagener die Führung bis zum Schluss nicht mehr her. Wichtige Momente waren dabei vor der Pause auch die beiden Siebenmeter, die Martin Juzbasic in kurzer Abfolge gegen Marian Orlwoski (12.) und gegen Jo Gerrit Genz (13.) parierte, indem er sich unglaublich breitmachte. Dass die Gäste zur Pause trotzdem noch im Spiel waren, hatte auch damit zu tun, dass sich die Dormagener in den letzten fünf Minuten vor dem Seitenwechsel ihre einzige kleine Schwächephasen leisteten.