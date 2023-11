2. Handball-Bundesliga Bayer Dormagen löst sein Kompetenzteam auf

„Wir wollen uns strukturell neu aufstellen, schlanker und dynamischer werden. Der Trainer wird in Personalunion als Sportlicher Leiter die Kaderplanung maßgeblich bestimmen. Ich werde ihn dabei nach Kräften unterstützen und ihm den Rücken freihalten“, so Björn Barthel in einer am Donnerstag veröffentlichten Pressemitteilung. Das aus Walter Haase sowie den Dormagener Ex-Profis Tobias Plaz und Joachim Kurth bestehende Kompetenzteam hatte Anfang 2018 die Arbeit aufgenommen und seitdem bei Fragen der sportlichen Weiterentwicklung seine Expertise eingebracht. Joachim Kurth, der bei den Dormagenern noch zu seligen Erstligazeiten zwischen den Pfosten stand, hört aber nicht nur als Berater auf, er wird auch nicht mehr den Posten als Torwarttrainer bekleiden. Diese Position soll nun innerhalb des noch verbleibenden Trainerteams neu besetzt werden. „Wir haben gemeinsam ein Stück Dormagener Handballgeschichte geschrieben und alle Drei haben sich für den TSV verdient gemacht“, meint Barthel mit Blick auf die Auflösung des Kompetenzteams und bedankt sich ausdrücklich für die „jahrelange vertrauensvolle Zusammenarbeit in nicht immer einfachen Zeiten“.