Regionalliga/A-Jugend-Bundesliga TSV-Handballer bieten gleich zwei Highlights an

Am frühen Sonntagabend (17 Uhr, TSV Bayer Sportcenter) empfängt Handball-Regionalligist TSV Bayer Dormagen II im Topspiel den HC Weiden. Das Vorspiel bestreitet die männliche A-Jugend, die im Viertelfinale um die Deutsche Meisterschaft die Rhein-Neckar Löwen empfängt. Diese Partie bietet in zweierlei Hinsicht eine gewisse Brisanz: Zunächst trifft das Team von Trainer Martin Berger auf seinen neuen Arbeitgeber in der kommenden Saison und dann ist es schon eine große Herausforderung, welchem Jugendlichen es zuzumuten ist, zwei Spiele hintereinander zu bestreiten. „Das hatten wir das letzte Mal, als wir gegen Mönchengladbach verloren haben, weil uns am Ende die Alternativen fehlten“ so Berger.