Handball : Müde Dormagener bei Saisoneröffnung in Rheinhausen

Dormagen Am Tag nach der 22:24-Niederlage zum Saisonauftakt beim ASV Hamm-Westfalen machten sich die Dormagener auf den Weg nach Duisburg. Der mittlerweile noch nur in der Regionalliga spielende Traditionsverein hatte den TSV über einen Spieler mit Bayer-Vergangenheit eingeladen.

Nach dem harten, aber letztlich fruchtlosen Kampf zum Zweitliga-Start beim ASV Hamm-Westfalen (22:24) hätten sich die Spieler des TSV Bayer Dormagen wohl am liebsten einen freien Sonntag gegönnt. Stattdessen ging es wieder auf die Platte, im Rahmen der Saisoneröffnung des OSC Rheinhausen stand eine Partie gegen die Regionalligatruppe der Duisburger an. Die Beanspruchung der Dormagener bei ihrem 33:29 (18:14)-Erfolg hielt sich allerdings in Grenzen, denn die Verantwortlichen des TSV hatten mit Blick auf die Belastungssteuerung dafür gesorgt, dass auch Spieler der Reserve dabei waren und auch viele Spielanteile bekamen.

Für den OSC hatte sein Sportlicher Leiter Olaf Mast den Kontakt nach Dormagen gesucht, schließlich wohnt er noch in Stürzelberg, hat eine Vergangenheit als Bundesliga-Spieler und sein Sohn Tim ist Teil der aktuellen Zweitliga-Mannschaft vom Höhenberg. „Das Spiel hat seinen Zweck erfüllt. Wir konnten noch mal für unseren Saisonstart am nächsten Wochenende testen, und Dormagen konnte einigen Spielern Minuten geben, die sonst nicht so viel spielen. Und dabei hat sich niemand verletzt“, sagte Mast. Für ihn hielt der Sonntag noch ein weiteres Highlight bereit. Es kamen viele der Spieler zusammen, mit denen er 1995 zum bislang letzten Mal den OSC in die Bundesliga führte. „Es war toll, die Jungs mal wieder zu sehen.“ Die Dormagener Tore gegen Rheinhausen erzielten: Hinrichs (4), Mast (1), Köster (4), Biernacki (7/3), I. Hüter, Johannmeyer (1), Meuser (1), Träger (6), Sterba (2), P. Hüter (3,) Seesing (4).