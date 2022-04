Handball : Drama gehört beim NHV immer dazu

Augen zu und durch: Der Neusser Aaron Jennes weiß sich am Kreis gegen Andreas Heyme vom BTB Aachen zu behaupten. Foto: A. Woitschützke

Neuss Beim 28:26-Heimsieg in der Handball-Regionalliga Nordrhein über den BTB Aachen macht es der Neusser HV nach einer Sechs-Tore-Führung zur Halbzeitpause noch mal spannend. Nicht besonders effektiv, aber sehr unterhaltsam.

Von Dirk Sitterle

Mit dem Neusser HV wird es einfach nie langweilig. Sorgte der Handballverein in den vergangenen Monaten (unfreiwillig) vor allem durch seine unmittelbar mit der Corona-Pandemie verbundende Hallen-Odyssee für Schlagzeilen, so arbeitet der ehemalige Drittligist mit der überfälligen Rückkehr in die Hammfeldhalle nun wieder verstärkt an seiner sportlichen Reputation. Auf das vom NHV mit 28:26 gewonnene Duell mit dem BTB Aachen passte der von Bruce Darnell, ehemaliger Juror bei der RTL-Show „Das Supertalent“, gerägte Spruch: „Drama, Baby, Drama!“

Der für die gerne mal herzzerreißenden Darbietungen der jungen Truppe als Trainer verantwortliche Christoph Schon kam in seinem Fazit allerdings wesentlich nüchterner daher und stellte mit einem zarten Lächeln fest: „Hoch können wir nicht.“ Stimmt. Eine abgezocktere Mannschaft, eine, „die ihre Chancen konsequenter nutzt“ (Schon), hätte sich nach überlegen geführter erster Hälfte einen wesentlich geruhsameren Abend genehmigt. Der hätte dem verzückten Publikum freilich bedeutend weniger Spaß bereitet. Nach noch holprigem Start (1:3/6.) kamen die Hausherren nämlich gewaltig: Tore von Daniel Zwarg (3), Tim Dicks (2) und Til Klause brachten den NHV bis zur 14. Minute auf 7:3 nach vorne. Die Gäste wirkten irritiert, fanden im Angriff kein Mittel gegen die von Aaron Jennes und Daniel Kuepper Ventura in zentraler Position angeführte Abwehr der Neusser. Und in der Verteidigung bekamen sie keinen Zugriff auf den individuell so starken Rückraum mit Daniel Zwarg, Til Klause und Tim Dicks. Dazu fischte NHV-Torhüter Paul Dreyer so ziemlich alles weg, was auf seinen Kasten kam. Hätte Zwarg den Ball nicht beim letzten Angriff im ersten Abschnitt an die Latte gehämmert, die Gastgeber wären mit einer deutlicheren Führung als 16:10 in die Halbzeitpause gegangen.

Info Neusser HV - BTB Aachen 28:26 (16:10) Neuss Dreyer; Schriddels (2/1), Rosendahl, Klause (3), Barentzen (2), Jennes (4), Zwarg (10/3), Dicks (6), Kuepper-Ventura, Rothkopf (1), Petrovic Aachen Dosch, Schüler (bei vier Siebenmetern); Ernst (1), Quetting (1), Bleuel (5), Jacobs (7/3), Oslender (2), Uerlings, Horn (3), Rückels, Heyme (5), Käsgen (2), Sevenich Siebenmeter 7/4 (Dosch hält gegen Zwarg, Schüler hält gegen Zwarg und Schriddels):3/3 Zeitstrafen 8:4 Minuten

In der Kabine stellte Schon seinen Schützlingen zwar ein gutes Zwischenzeugnis aus, „die erste Hälfte war phasenweise schon ganz ordentlich“, schickte sie aber mit diesem Auftrag zurück aufs Feld: „Ich will, dass Ihr Eure Tore klarer herausspielt.“

Obwohl er für den bis dahin starken Tim Dicks den A-Jugendlichen Aaron Rothkopf brachte, änderte sich am Spielstand erst mal wenig. Erst Zeitstrafen gegen Sebastian Barentzen (34.) und Daniel Küpper Ventura (35.) brachten den NHV aus dem Tritt. Die doch ohne den zweitligaerfahrenen Regisseur Simon Breuer-Herzog (TV Korschenbroich, TuS Ferndorf) angetretenen Aachener witterten Morgenluft, lagen beim Treffer des Rückraumriesen Felix Horn zum 20:21 (48.) plötzlich nur noch mit einem Tor zurück. So ganz überraschend fand das Schon indes nicht: „Aachen ist eine starke Mannschaft, hatte nach gutem Saisonstart aber sehr unter Corona zu leiden. Und bei uns muss man einfach berücksichtigen, dass wir aufgrund der Hallensituation seit Monaten nur sehr eingeschränkt trainieren können.“

Trotzdem: Wären die Neusser nur etwas effektiver im Ausnutzen ihrer Möglichkeiten gewesen – in Hälfte zwei scheiterten sie zudem immer wieder am starken BTB-Schlussmann Peer Dosch –, hätten die Gäste wohl wesentlich frühzeitiger die Segel streichen müssen. Mit der Rückeinwechslung von Tim Dicks in der 49. Minute schaffte es Schon immerhin, die Aufholjagd des Kontrahenten zu beenden. Seine Jungs blieben knapp vorne – und erkämpften sich in der Schlussphase den im Ringen um den Klassenverbleib wohl entscheidenden Heimsieg: Aaron Jennes traf zum 24:22 (54.) und erhöhte nach einem Ballgewinn von Daniel Zwarg auf 25:22 (58.). Carsten Jacobs markierte das 23:25 (58.) für die Kaiserstädter, die nun Dicks und Zwarg in die kurz Deckung nahmen. Das gab dem im 1:1-Spiel nicht zu stoppenden Klause den nötigen Freiraum, um auch noch das 26:23 (59.) nachzulegen. Endgültig entschieden war die Partie, als Barentzen 52 Sekunden vor dem Ende gegen die offenen Manndeckung der Gäste das 27:24 erzielte.