Handball-Regionalliga : Der Neusser HV steht am Scheideweg

Neuss Mit einem Sieg beim OSC Rheinhausen könnten sich die Neusser im Mittelfeld etablieren, eine Niederlage ließe den Abstiegskampf gefährlich nahe rücken.

Zum Rückrundenstart gastiert Handball-Regionalligist Neusser HV am Samstag beim Tabellennachbarn OSC Rheinhausen. Gerne erinnern sich die Gäste an den Saisonauftakt zurück, denn da gewannen sie gegen den OSC knapp mit 23:22. Ein Erfolgserlebnis ist genau das, was die Gäste anstreben, denn die jüngsten drei Partien gingen jeweils mit einem Tor Differenz verloren. Die Bilanz der Hausherren liest sich kaum besser, denn bei ihnen stehen im gleichen Zeitraum 1:5-Punkte zu Buche, allerdings jeweils gegen Teams aus dem obersten Tabellenbereich.

Ungewiss ist noch, mit welchem Personal die Gäste diese Aufgabe angehen werden. Die zuletzt an Corona erkrankten Spieler wie etwa Aaron Jennes haben diese Woche im Training wieder die ersten Schritte gemacht. Selbst wenn sie im Kader stehen, sind sie bestimmt nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte. Hinzu kommt noch, dass Tim Dicks nach seiner Verletzung mitten in einer Trainingseinheit wegen Schmerzen abbrechen musste. Er ließ ebenso wie Daniel Küpper-Ventura, der sich an der Hand verletzte, das Abschlusstraining aus. Hinter dem Einsatz beider Spieler steht also zumindest ein Fragezeichen. „Wir werden erst kurz vor dem Spiel wissen, wer uns zur Verfügung steht“, glaubt Schon.