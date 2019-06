Handball : Neuer Rechtsaußen kommt aus Tschechien

Dormagen Handball-Zweitligist TSV Bayer Dormagen verpflichtet den vierfachen tschechischen Nationalspieler Jakub Sterba.

Deutsche Handball-Luft hat er bereits geschnuppert: Am 4. Januar gehörte er zum Aufgebot der tschechischen Nationalmannschaft, das der deutschen Nationalmannschaft in deren vorletztem Testspiel vor der Heim-WM mit 24:32 unterlag. 9967 Zuschauer sahen die Partie in der Hannoveraner TUI-Arena.

Auf ganz so viele Fans wird Jakub Sterba in der kommenden Saison nicht treffen. Trotzdem freut sich der Linkshänder, der in fünf Wochen 23 Jahre alt wird, auf seinen Wechsel zum TSV Bayer Dormagen: „Der Wechsel ist für mich eine große Herausforderung und die Chance, wichtige Erfahrungen zu sammeln.“ Am Dienstag unterschrieb Sterba, der in Ivanice geboren wurde und dort auch im Alter von zehn Jahren mit dem Handballspielen begann, einen Zwei-Jahresvertrag beim Zweitligisten.