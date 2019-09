Handball : Zu Hause ist Dormagen eine Macht

Dormagen Auch der favorisierte TuS N-Lübbecke bekam die neue Heimstärke von Handball-Zweitligist TSV Bayer Dormagen zu spüren. Der feiert mit dem 31:24 (Halbzeit 16:12) den dritten Sieg im dritten Heimspiel und hofft nun endlich auf eine größere Kulisse als die erneut nur 1051 Zuschauer.

An den sportlichen Leistungen des Zweitligisten und am Unterhaltungswert des Gebotenen kann es nicht liegen, dass sich am Samstagabend erneut nur 1051 Besucher am Höhenberg einfanden. Denn was die Dormagener derzeit auf eigenem Parkett abliefern, kann sich mehr als sehen lassen. Der 31:24-Sieg (Halbzeit 16:12) der bis auf zwei kurze Schwächephasen eindeutig überlegenen Hausherren über den vor anderthalb Jahren noch in der Ersten Liga spielenden TuS N-Lübbecke machte dessen Trainer mehr oder weniger sprachlos. „Dormagen war klar die bessere Mannschaft und hat verdient auch in dieser Höhe gewonnen,“ mehr war Emir Kurtagic trotz aller Überredungskünste von TSV-Pressesprecher Detlev Zenk beim obligatorischen Trainertalk kaum zu entlocken.