Handball : TSV Bayer feiert fünften Testspielsieg in Folge

Nach dem Testspiel ein gemeinsames Gruppenfoto: der TSV Bayer Dormagen und die SK Hawks auf Südkorea. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Dormagen Beim 27:22 über den koreanischen Erstligisten SK Hawks bemängelt Trainer Bilanovic den fehlenden Druck aus dem Rückraum“

Drei Tage vor dem Vorbereitungs-Highlight gegen den THW Kiel (Samstag, 16.30 Uhr, Bayer-Sportcenter) hat Handball-Zweitligist TSV Bayer Dormagen den fünften Testspielsieg in Folge gefeiert. Gegen den koreanischen Erstligisten SK Hawks, der zu einem mehrwöchigen Trainingslager in Deutschland weilt und über den VfL Gummersbach die Kontakte nach Dormagen geknüpft hatte, gab es am Mittwochabend einen 27:22-Erfolg (Halbzeit 15:9).

„Das war in dieser Phase der Vorbereitung der ideale Testgegner,“ sagte Trainer Dusko Bilanovic mit Blick auf die ehrgeizigen Gäste, die

sich lange gegen die drohende Niederlage wehrten und nach einem Sechs-Tore-Rückstand (16:22, 45.) bis auf 22:23 an den TSV herankamen. Was daran lag, dass der nach der Pause eingewechselte koreanische Torhüter Ji Hyeong-jin in dieser Phase acht Bälle hielt und die Dormagener Abwehr gegen die platziert werfenden Gäste die nötige Konsequenz vermissen ließ. „Klar, wir hatten vormittags noch hart trainiert, die Beine waren schwer,“ sagte Bilanovic, „aber das darf keine Ausrede für den fehlenden Druck aus dem Rückraum sein.“ In dem weiterhin Eloy Morante Maldonado, Heider Thomas, Julian Köster und Ian Hüter fehlten.