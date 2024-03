2. Handball-Bundesliga „Das ist ein Spiel, auf das wir Bock haben“

Und darauf, dass die Mannschaft über die gesamten 60 Minuten an sich glaubt. „Handball läuft immer in Wellenbewegungen ab,“ sagt Flohr, „und wenn der Gegner, egal auf welchem Tabellenplatz er steht, gerade mal eine etwas schwächere Phase im Spiel hat, dann musst du da sein.“ Deshalb lautet der klare Auftrag an seine Schützlinge: „Dranbleiben, sich nicht hängenlassen, wenn mal Fehler passieren und du in Rückstand gerätst.“ Dafür müsse vor allem „die Abwehr stabiler werden“ als im Hinspiel, das mit 28:35 verloren ging und in dem er wegen der kurzfristigen Ausfälle von Patrick Hüter und Alex Senden gerade in der Defensive viel experimentieren musste. Weshalb er froh ist, dass – Stand Donnerstag – bis auf Ian Hüter diesmal alle an Bord sind. Auf eins sollten die Dormagener auf jeden Fall nicht spekulieren – dass die Hagener sie unterschätzen. „Wir wissen, dass das schwierig wird,“ sagt VfL-Trainer Stefan Neff, der sich noch um die angeschlagenen Frederic Stüber und Kim Voss-Fels sorgt.