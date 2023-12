Handball Als Gabi Palme in Norwegen WM-Geschichte schrieb

Neuss · Bei der Weltmeisterschaft 1993 in Norwegen holte die als Lehrerin für Sport und Geschichte an der Rita-Süssmuth-Real-schule in Gnadental tätige Handballerin mit der Deutschen Frauen-Nationalmannschaft den bis heute einzigen Titel.

12.12.2023 , 04:50 Uhr

In Aktion: Nach ihrem Titelgewinn mit der Deutschen Nationalmannschaft 1993 bei der Handball-WM in Norwegen spielte Gabi Palme noch von 1995 bis 2004 für den Neusser HV, stieg mit ihrem Team bis in die Regionalliga auf. Foto: Hans Jazyk

Von Dirk Sitterle