Handball : Vikings richten sich auf „heißen Tanz“ ein

Neuss Das teilweise hitzige Hinspiel beim Leichlinger TV gewann der Handball-Drittligist aus Neuss mit 31:30.

„Das wird ein heißer Tanz.“ Jörg Bohrmann, Trainer des Handball-Drittligisten Rhein Vikings, erwartet ein enges Duell im Derby beim Leichlinger TV am frühen Samstagabend (18 Uhr). Im Hinspiel behielten die Wikinger in einer teilweise hitzigen Partie knapp mit 31:30 die Oberhand. „Leichlingen kann jeden in der Liga schlagen“, warnt Bohrmann jedoch.

In der Tat ließen die Blütenstädter insbesondere in den Duellen gegen die Spitzenteams aufhorchen: Zu Hause gegen Longerich holte der LTV ein 26:26, gewann in Hagen mit 30:29 und verlor gegen Wilhelmshaven (23:27) und Spenge (23:25) jeweils erst in den Schlussphasen. „Sie haben eine sehr erfahrene Mannschaft“, charakterisiert Bohrmann den kommenden Gegner und hebt insbesondere die Achse um Valdas Novickis, Christoph Gelbke und Maik Schneider hervor, „und gegen erfahrene Mannschaften tun wir uns immer schwer.“