Nachwuchs-Handball Die U17 des TSV Bayer Dormagen holt Titel in der Regionalliga

Mit Siegen bei der HSG Münsterbachtal (34:22) und beim Bergischen HC (21:16) hat die B-Jugend (U17) des TSV Bayer Dormagen den Titel in der Handball-Regionalliga Nordrhein unter Dach und Fach gebracht. Und zwar mit der perfekten Bilanz von 36:0 Punkten und einer Tordifferenz von plus 208. „Das ist etwas ganz Besonderes“, wollte Trainer André Nicklas festgehalten wissen. Damit hat sich sein Team auch für das Achtelfinale der Deutschen Meisterschaft qualifiziert. An den Wochenenden 13./14. und 20./21. April trifft der TSV auf Eintracht Hagen, Meister der Westfalenliga.