Handball-Regionalliga TVK will sich weiter verbessern

Zuletzt bot der TVK den Zuschauern beim 35:35 gegen Gelpe ein wahres Handballfest, was aber dennoch die eine oder Schwäche offenbarte. „Im Training haben wir die Punkte angesprochen, die verbessert werden müssen“, sagt der Korschenbroicher Trainer Dirk Wolf. Er bemängelt die Trefferquote bei Abschlüssen frei vor dem gegnerischen Tor, aber auch an der Deckung gilt es noch zu arbeiten. Natürlich sind in Maximilian Tobae und dem sporadisch aushelfenden Philip Schneider zwei Defensivspezialisten nicht mehr dabei, dennoch heißt es, schneller zu verinnerlichen, wenn der Gegner mit einem identischen Spielablauf drei oder mehr Tore erzielt. „Wir kassieren einfach zu viele Tore“, bemängelt Wolf. „Fakt ist, wir haben viel Erfahrung verloren und jetzt braucht es noch Zeit, damit die Feinabstimmung wieder stimmt.“