Handball : TV Korschenbroich verlängert Vertrag mit Philip Schneider

Ist am Kreis nur schwer zu stoppen: Philip Schneider. Foto: Michael Jäger

Korschenbroich Der 2017 vom Neusser HV gekommene Kreisläufer geht damit ab Sommer schon in seine fünfte Saison in der Waldsporthalle. „Wir haben hier in den vergangenen beiden Jahren eine starke Mannschaft aufgebaut.“

(sit) Eigentlich ist Philip Schneider ja ein Mann des Neusser HV. Sicher, seine Handball-Karriere begann mit fünf Jahren bei der HG Kaarst/Büttgen, doch mit seinem Wechsel 2001 nach Neuss schien er mit dem NHV untrennbar verwachsen, daran vermochte selbst das kurze Gastspiel beim TuS 82 Opladen in der Saison 2009/2010 nichts zu ändern. Erst als die Neusser die Bodenhaftung zu verlieren begannen, verabschiedete sich der bullige Kreisläufer, der mit dem NHV 2009 in die Oberliga, vier Jahre später in die 3. Liga West und 2017 sogar ins Erstliga-Unterhaus aufgestiegen war, dann wirklich. Er schloss sich 2017 dem da noch in der 3. Liga spielenden TV Korschenbroich an – und weil er nicht nur ein erstklassiger Handballer, sondern auch eine treue Seele ist, geht er in der Waldsporthalle ab Sommer bereits in seine fünfte Spielzeit.