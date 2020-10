Handball : TV Korschenbroich und der Neusser HV beenden Pause

Rhein-Kreis Der Bayerische Handball-Verband setzt den Spielbetrieb bis zum 8. November aus.

(sit) Stand Mittwoch kehren die beiden Handball-Regionalligisten aus dem Rhein-Kreis am Wochenende aus der Herbstpause zurück: Der TV Korschenbroich ist am Samstag (19.30 Uhr) beim TSV Bonn rrh. zu Gast, der Neusser HV läuft am Sonntag (16 Uhr) beim OSC Rheinhausen auf.

Während es am Niederrhein also wohl erstmal weitergeht, gab der Bayerische Handball-Verband (BHV) am Mittwochnachmittag bekannt, dass er den Spielbetrieb in seinen Ligen und den Spielklassen der Bezirke für drei Wochen aussetzen werde. Damit ruht von der Bayernliga bis zur Bezirksklasse zwischen dem 24. Oktober und dem 8. November der Ball. Ziel sei es, so die für den Spielbetrieb zuständige Ingrid Schuhbauer, am Wochenende 14./15. November wieder in den Regelbetrieb einzusteigen.