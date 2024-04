Handball-Regionalliga Nordrhein TV Korschenbroich steigt in die 3. Liga auf

„Wie schon in den letzten Spielen hat mir imponiert, dass sich die Jungs überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen“, lobte Wolf seine Schützlinge. „Sie haben immer an sich geglaubt. So haben beide Torhüter eine guten Job gemacht, die Abwehr stand in der zweiten Halbzeit deutlich besser und im Angriff weiß die Mannschaft einfach immer, wozu sie in der Lage ist.“ Hinterher ließ es das Team dann richtig krachen, allerdings ohne seinen Trainer, der wegen seiner Erkrankung Antibiotika zu sich nehmen muss und passte. Das wird sicherlich am kommenden Wochenende nach der Partie gegen Langenfeld nachgeholt.