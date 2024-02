Handball-Regionalliga TVK spielt sich clever zum Auswärtssieg

Dabei waren die Voraussetzungen nicht gerade optimal gewesen. Der Ausfall von Lukas Bark war klar, aber am Samstag kamen zwei weitere Absagen hinzu: Nicolai Zidorn und Henrik Ingenpaß mussten kurzfristig wegen eines Magen-Darm-Infekts passen und außerdem ging Regisseur Mats Wolf angeschlagen in die Partie. Von der ersten Sekunde an war es eine sehr enge Begegnung, in der die Gäste zunächst stets knapp vorne lagen und auch zwei Mal mit drei Toren in Front zogen. Allerdings konnten die Hausherren bis zum Pausenpfiff noch egalisieren. Im Vorfeld hatte der Korschenbroicher Trainer Dirk Wolf vor den gefährlichen Rückraumschützen des MTV gewarnt, doch Philipp Tuda und Maximilian Reede hatte die TVK-Abwehr recht gut im Griff.