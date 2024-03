Handball-Regionalliga TV Korschenbroich spielt um die Tabellenführung

Zur Halbzeit stand noch ein 19:18-Vorsprung zu Buche, der auch bis Mitte des zweiten Spielabschnittes verteidigt werden konnte. Dann allerdings verletzte sich Regisseur Mats Wolf, zog sich einen Cut am Kinn zu und fiel auch noch unglücklich auf seine Schulter. Durch diese Aktion schienen seine Mitspieler geschockt und Aachen nutzte die Gelegenheit, um sich einen Vorsprung zu erspielen. Der TVK warf dann kämpferisch zwar noch einmal alles in die Waagschale, konnten den Rückstand allerdings nicht mehr verkürzen. Wichtig wird es sein, die reche Angriffsseite der Gäste mit Simon Bock und Carsten Jacobs in den Griff zu bekommen und im Angriff heißt es, sich auf verschiedene Deckungssysteme einzustellen. Die Kaiserstädter agieren sehr offensiv, entweder im 5:1, 4:2 oder auch 3:2:1. „Das ist schon recht ungewöhnlich, weil der Großteil der Mannschaften eine defensive Formation bevorzugen“, sagt TVK-Trainer Dirk Wolf: „In den letzten Wochen konnten wir eine stabile Abwehr stellen und das sollte uns gegen Aachen auch wieder gelingen. Wenn wir unsere Stärken abrufen können, haben wir auch gute Chancen. Man will ja in einer Saison gegen keine Mannschaft zwei Mal verlieren.“