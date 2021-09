Handball : TVK fertigt den HC Weiden ab

Korschenbroich Dank eines herausragenden Auftritts und einem hochverdienten 31:22-Erfolg übernehmen die Wolf-Schützlinge die Tabellenführung in der Handball-Regionalliga

Dabei mussten die Hausherren in Philip Schneider (beruflich verhindert), Sascha Wistuba (privat verhindert) und Justin Kauwetter (verletzt) gleich auf drei Stammkräfte verzichten. Dafür war Neuzugang Maximilian Tobae erstmals mit von der Partie. Der TVK legte gleich gut los und führte schnell mit 2:0. Erneut konnte die Abwehr mit einem starken Max Jäger im Tor überzeugen, nur im Angriff haperte es zunächst noch. So kamen die Gastgeber bis zur 17. Minute nicht über 7:7 hinaus. Dann endlich liefen auch die einstudierten Angriffsabläufe zusammen und binnen kürzester Zeit erspielten sich die Korschenbroicher einen 11:7-Vorsprung.

Was Sie zur Bundestagswahl 2021 in Korschenbroich wissen müssen

Wahllokale, Kandidaten, Parteien : Was Sie zur Bundestagswahl 2021 in Korschenbroich wissen müssen

Weiden wollte sich jedoch nicht so schnell geschlagen geben und änderte zu Beginn der zweiten Halbzeit die taktische Marschroute. Sie nahmen bei ihren Angriffen den Torhüter hinaus und ersetzten ihn durch einen siebten Feldspieler, um auf die Abwehr der Gastgeber mehr Druck ausüben zu können. Der Schuss ging jedoch deutlich nach hinten los und mit der erhofften Aufholjagd wurde es nichts. Ganz im Gegenteil: Korschenbroich traf gleich vier Mal in Folge in das leere Tor der Gäste, wobei sich auch Max Jäger in die Torschützenliste eintragen durfte. Dank der einmal konzentrierten Abwehrleistung nach dem Seitenwechsel, war schnell eine Vorentscheidung gefallen. In der 44. Minute ging der TVK beim Spielstand von 26:16 erstmals mit zehn Toren in Front und hielt diesen Vorsprung bis kurz vor dem Abpfiff.