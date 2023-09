Handball-Regionalliga TVK patzt im Derby beim Aufsteiger Bayer Dormagen II

Beim Handball-Regionalligisten TV Korschenbroich, der allenorts als der große Titelaspirant gilt, läuft es in der Anfangsphase der Saison überhaupt noch nicht so, wie es sich die Verantwortlichen gewünscht haben. Zwar konnte die erste Partie gegen Refrath mit 30:27 gewonnen werden, doch es war noch Sand im Getriebe, was zu diesem Zeitpunkt vielleicht auch nicht weiter verwunderlich ist. Doch nun setzte es im Nachbarschaftsduell bei der Zweitvertretung von Bayer Dormagen eine doch unerwartete Niederlage. Der gastgebende Aufsteiger setzte sich am Ende knapp mit 29:27 (14:11) durch.