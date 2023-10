Handball-Regionalliga TVK nimmt den Spitzenreiter auseinander

Nach einer ausgeglichenen Startphase und einem Zwischenstand von 2:2 übernahmen die Hausherren das Kommando und erzielten drei Tore in Folge. Bis zum Ende der Partie sollten sie die Führung nicht mehr aus den Händen geben. Felix Krüger wusste im Tor mehr als zu überzeugen und war der große Rückhalt seiner Mannschaft, die über das schnelle Umschaltspiel und die zweite Welle immer wieder zum Erfolg kam. Überhaupt war die Deckungsleistung deutlich besser als noch in den vergangenen Wochen, obwohl die Bonner im Angriff über mehr als 50 Minuten stets in Überzahl waren, nahmen sie doch stets ihren Torhüter hinaus. Die intensive Abwehrarbeit und das schnelle Spiel waren sehr kräftezehrend.