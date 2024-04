Handball-Regionalliga TVK ist zurück in der Dritten Liga

Über weite Strecken der zweiten Hälfte blieb die Partie ausgeglichen, dem TVK gelang es in der Schlussphase sich abzusetzen. Einen 28:29-Rückstand konnte man mit einem 5:0-Lauf in eine 33:29-Führung bis zur 58. Minute auszubauen. In den letzten zwei Minuten gelang Weiden dann nur noch Ergebniskosmetik und der drei Treffer zum 32:33-Endstand aus Sicht der Gastgeber. Wolf: „Wir haben uns in Halbzeit zwei deutlich steigern können. Deshalb haben wir das Spiel in der Schlussphase auch verdient für uns entscheiden können.“