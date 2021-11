Handball : TVK fordert den Tabellenführer

Ist wieder im Vollbesitz seiner Kräfte: TVK-Regisseur Mats Wolf. Foto: Michael Jäger

Korschenbroich Der Handball-Regionalligist aus Korschenbroich empfängt am Samstagabend den Tabellenführer HC Gelpe/Strombach in der Walfsporthalle.

Für den TV Korschenbroich steht am Samstag (19.30 Uhr) in heimischer Waldsporthalle das zweite Spitzenspiel innerhalb von acht Tagen auf dem Programm. Nach der 30:34-Niederlage gegen interaktiv Handball geht es nun gegen den Tabellenführer HC Gelpe/Strombach. Die beiden Teams trennen lediglich zwei Punkte, so dass der TVK, einen Sieg vorausgesetzt, den Gegner in der Tabelle wieder überholen kann.

Die Gäste können auf individuell sehr starke Spieler zurückgreifen, die beim VfL Gummersbach auch schon Erfahrungen in der Ersten und Zweiten Bundesliga sammelten. Ihre besondere Stärke ist die offensive mit sehr wurfstarken Akteuren, aber auch die Deckung agiert sehr variabel, zumeist mit einer versetzten 5:1-Variante. Gellep verlor lediglich am zweiten Spieltag gegen Aldekerk, hatte aber bei drei knappen Erfolgen gegen Ratingen, Bonn und Neuss auch das Glück auf seiner Seite. „Das ist nun einmal so“, betonte der Korschenbroicher Trainer Dirk Wolf. „Wenn du oben stehst, gewinnst du mit einem oder zwei Toren und wenn du unten stehst, geht es in die andere Richtung.“